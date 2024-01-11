Атакующий полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета может пропустить как минимум два месяца из-за травмы икроножной мышцы. Форвард Джаррод Боуэн также выбыл на несколько матчей.

В воскресном матче Кубка Англии с Бристоль Сити Пакета усугубил травму икроножной мышцы, которую заработал в матче с Арсеналом в конце декабря 2023-го года. Он пропустил матч с Брайтоном за 2 января и продержался всего 14 минут на поле в игре с Бристолем.

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Как информирует ВВС, Пакета обратиться к специалисту, чтобы определить степень проблемы. Его отсутствие станет серьезным ударом для тренера Дэвида Мойеса, поскольку бразилец стал ключевой фигурой в возрождении Вест Хэма в 2023 году. Именно его пас позволил Джарроду Боуэну одержать победу в финале Лиги конференций над Фиорентиной в июне, благодаря чему "молотобойцы" завоевали первый евротрофей за 43 года.

Тем временем Боуэн также может пропустить несколько игр из-за болей в лодыжке. Ожидается, что он не сможет помочь своей команде в матчах с Бристолем в Кубке и Шеффилд Юнайтед в АПЛ. Травмы произошли в тот момент, когда Вест Хэм также лишился другого игрока атаки в лице Мохаммеда Кудуса – форвард уехал на КАН в составе сборной Ганы.

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