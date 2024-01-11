Атакувальний півзахисник Вест Хема Лукас Пакета може пропустити щонайменше два місяці через травму литкового м'яза. Форвард Джаррод Боуен також вибув на кілька матчів.

У недільному матчі Кубка Англії з Брістоль Сіті Пакета посилив травму литкового м'яза, яку заробив у матчі з Арсеналом наприкінці грудня 2023-го року. Він пропустив матч із Брайтоном за 2 січня і протримався всього 14 хвилин на полі у грі з Брістолем.

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Як інформує ВВС, Пакета звернутися до фахівця, щоб визначити ступінь проблеми. Його відсутність стане серйозним ударом для тренера Девіда Моєса, оскільки бразилець став ключовою фігурою у відродженні Вест Хема в 2023 році. Саме його пас дозволив Джарроду Боуену здобути перемогу у фіналі Ліги конференцій над Фіорентиною в червні, завдяки чому "молотобійці" завоювали перший євротрофей за 43 роки.

Тим часом Боуен також може пропустити кілька ігор через біль у щиколотці. Очікується, що він не зможе допомогти своїй команді в матчах із Брістолем у Кубку і Шеффілд Юнайтед в АПЛ. Травми сталися в той момент, коли Вест Хем також позбувся іншого гравця атаки в особі Мохаммеда Кудуса – форвард поїхав на КАН у складі збірної Гани.

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