Правый бек чешской сборной стал "молотком", сообщает официальный сайт клуба.

Избиение Ярмоленко и Ко в видеообзоре матча Эвертон – Вест Хэм – 4:1

Цоуфал подписал с Вест Хэмом контракт по схеме 3+2. Пражане получили за своего защитника ориентировочно 6 млн евро. На Туманном Альбионе он будет выступать под 5-м номером. Цоуфал пополнил славянскую колонию лондонцев, в которую входят его соотечественник Соучек, поляк Фабиански и украинец Ярмоленко.

В сезоне 2020/21 новичок Вест Хэма успел сыграть 7 матчей за Славию во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

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