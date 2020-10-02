Правий бек чеської збірної став "молотком", повідомляє офіційний сайт клубу.

Побиття Ярмоленка та Ко у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 4:1

Цоуфал підписав із Вест Хемом контракт за схемою 3+2. Пражани отримали за свого оборонця орієнтовно 6 млн євро. На Туманному Альбіоні він виступатиме під 5-м номером. Цоуфал поповнив слов'янську колонію лондонців, до якої входять його співвітчизник Соучек, поляк Фабіанскі та українець Ярмоленко.

У сезоні 2020/21 новачок Вест Хема встиг зіграти 7 матчів за Славію у всіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі.

Кубок ліги: Евертон знищив Вест Хем інертного Ярмоленка, Ман Сіті розгромив Бернлі, Манчестер Юнайтед здолав Брайтон