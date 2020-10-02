Вест Хем підписав оборонця збірної Чехії
Оборонець Владімір Цоуфал оформив перехід із празької Славії до лондонського Вест Хема.
Правий бек чеської збірної став "молотком", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Цоуфал підписав із Вест Хемом контракт за схемою 3+2. Пражани отримали за свого оборонця орієнтовно 6 млн євро. На Туманному Альбіоні він виступатиме під 5-м номером. Цоуфал поповнив слов'янську колонію лондонців, до якої входять його співвітчизник Соучек, поляк Фабіанскі та українець Ярмоленко.
У сезоні 2020/21 новачок Вест Хема встиг зіграти 7 матчів за Славію у всіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі.
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