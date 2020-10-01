Эвертон уже на 11-й минуте повел в счете: Кин сделал классное заброса, а Калвер-Льюин первым касанием обработал передачу, а вторым пробил мимо Рэндольфа. Мерсисайдцы отличились еще раз, но гол Ришарлисона после прекрасного паса Хамеса отменили из-за офсайда.

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Второй тайм начался с гола Снодграса из-за пределов штрафной. Однако, дальше Эвертон уничтожил соперника. Ришарлисон сместился с фланга и рикошетом от защитника вновь вывел "ирисок" вперед. Калвер-Льюин удачно сыграл на добивании после удара Ивоби в штангу, а на 84 минуте он оформил хет-трик после передачи Сигурдссон.