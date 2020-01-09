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Мойес прокомментировал восстановление Ярмоленко

9 января 18:07 961 Читати українською
Мойес прокомментировал восстановление Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о реабилитации украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

"Андрей Ярмоленко получил еще одну инъекцию в бедро, поэтому мы надеемся, что его возвращение не займет много времени", – цитирует Мойеса premierinjuries.com.

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Напомним, Ярмоленко получил травму в конце декабря 2019 и выбыл неопределенный срок.

Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко забил за Вест Хэм 3 гола. Под руководством нового тренера – Дэвида Мойеса – Андрей еще не играл.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Девид Мойес Девид Мойес
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