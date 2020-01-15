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Вест Хэм объявил о переходе голкипера Рендольфа из Мидлсбро

15 января 14:40 74 Читати українською
Вест Хэм объявил о переходе голкипера Рендольфа из Мидлсбро
Даррен Рендольф / ФК Вест Хем

Лондонский клуб официально объявил о приобретении голкипера Мидлсбро Даррена Рендольфа.

32-летний вратарь подписал контракт с "молотами" на 3,5 года, информирует официальный сайт клуба. Сумма трансфера не сообщается.

Ярмоленко может вернуться в общую группу Вест Хэма только в начале февраля

Отметим, что Рендольф уже выступал за Вест Хэм – именно из лондонского клуба он летом 2017 переходил в Мидлсбро. В текущем сезоне ирландец сыграл 14 матчей в Чемпионшипе.

К слову, в заявке Вест Хэма на сезон находится еще 4 голкипера: Лукаш Фабиански, Роберто Хименес, Дэвид Мартин и Джозеф Ананг.

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