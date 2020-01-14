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Ярмоленко может вернуться в общую группу Вест Хэма только в начале февраля

14 января 09:47 139 Читати українською
Ярмоленко может вернуться в общую группу Вест Хэма только в начале февраля
Андрей Ярмоленко / 90min

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, которую он получил в конце прошлого года.

Украинец пропустит ближайшие 5 матчей "молотов" и вернется в общую группу своей команды 1 февраля, информирует zbirna.com. Свой первый матч после восстановления Ярмоленко может сыграть 9 февраля против Манчестер Сити в 26 туре АПЛ.

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Таким образом, Ярмоленко пропустит матчи АПЛ против Эвертона, Лестера, Ливерпуля и Брайтона, а также встречу с Вест Бромвичем в Кубке английской лиги.

К слову, в текущем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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