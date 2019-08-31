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Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0

19:19 325 Читати українською
Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0
Вест Хэм – Норвич – 2:0 – видео голов и обзор матча / Opta

Вест Хэм переиграл Норвич благодаря голу Ярмоленко в матче 4 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Норвич.

24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко
 
24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко

Вест Хэм с Ярмоленко в составе переиграл Норвич. Счет в матче открыл Алле на 24-ой минуте с передачи Масуаку. Во втором тайме "молотки" удвоили преимущество, голом отметился Яромленко.

Вест Хэм одержал вторую подряд победу – Ярмоленко забил блестящий гол и стал одним из лучших в матче АПЛ

Таким образом, Вест Хэм набрал 7 очков и поднялся на 7 место, Норвич с 3 пунктами остался на предпоследнем месте.

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Теги
Видеоновости Англия Украинцы за рубежом Вест Хэм - Норвич Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Норвич Норвич
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