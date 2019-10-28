Ярмоленко как лидер сезона дает наслаждение – "игрок матча" против Шеффилда по версии английских СМИ

Андрей Ярмоленко провел очередной сильный поединок в АПЛ. Однако матч Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед снова стал игрой нереализованных возможностей его команды.

Ярмоленко стал лидером по креативу, создав 4 крутых момента с наибольшей вероятностью (от 0,31 ожидаемого ассиста до 0,64 xA) забить, хотя не вошел даже в топ-10 по количеству контактов с мячом. Тем не менее результат снова не порадовал. Шеффилд Юнайтед опережает Вест Хэм Юнайтед благодаря лучшей разнице, занимая восьмое место против 10-го в "молотов". При этом "клинки" не выигрывают в Лондоне в рамках АПЛ 17 матчей подряд, проиграв за этот период 12 игр с 1992-го. Одна из причин – вратарь гостей Дин Хендерсон, уступающий только киперу Манчестер Сити Эдерсону по количеству сухих матчей (4 против 5).

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко с ассистом и высоким баллом, неудача лондонцев с самой скучной командой АПЛ

Возвращаясь к игроку сборной Украины, который недавно отпраздновал 30-летний юбилей. Ярмоленко стал игроком матча по версии аналитического ресурса Squawka за то, что "создал не менее трех шансов забить гол, учитывая мяч Снодграсса, открывший счет". К слову, о креативе. Андрей является лидером ВХЮ по двум интересным показателям. У него лучшая реализация моментов – забил 3 мяча в ситуациях, оцененных по метрике xG только на 1,34 результативного удара, что дает плюс 1,66. Экс-динамовец также – потенциально лучший ассистент лондонцев.

Ярмола создал угрозы на 3,28 ожидаемого ассиста (xA), но большой вопрос к партнерам, которые воплотили в гол лишь 1. К примеру, у Андерсона только 1,77 xA, но 3 голевых передачи. Вест Хэм в целом должен поработать над реализацией. Кроме Ярмоленко и Кресуэлла (забил 2 в моментах, оцененных на 0,53 гола), у которых ощутимый плюс в этом компоненте, больше некого положительно выделить. Зато конкуренты украинца Лансини, Антонио и Форналс вместе заработали минус 2,5. В то же время один Фелипе Андерсон бьет все рекорды – упустил уже 1,79 ожидаемого гола, не отметившись ни разу.

В общем только Уотфорд и Саутгемптон, которые идут в зоне вылета, а также Манчестер Юнайтед и Эвертон демонстрируют худшую реализацию моментов, чем "молоты" (минус 2,25). Football.London отмечает, что Вест Хэм выглядит настолько испуганно, когда приобретает преимущество в счете, что уже умудрился потерять 9 очков из выигрышных позиций (рекорд в чемпионате Англии), причем 7 из них – за последний месяц. Команда Пеллегрини не побеждает в АПЛ 4 матча подряд. Если бы не эта проблема с удержанием и увеличением преимущества, ВХЮ шел бы сейчас на 3-м, а не 10-м месте.

С другой стороны, если бы "молоты" пропускали все, что позволяют соперникам в обороне (щедрее к соперникам защита только у Норвича), то занимали бы 18-е место, то есть опустились в зону вылета. Football.London, к слову, выставил Ярмоленко второй самый высокий балл (7) за последнюю игру. Игроком матча профильный портал считает шотландца Снодграсса, который использовал свой редкий шанс выйти в основе на все 100, играя на позиции свободного художника. Украинец "несколько раз находил приличные позиции, но потерпел неудачу в попытках наказать Шеффилд Юнайтед. Проэкзаменовал Хендерсона ударом с левой".

Другая большая проблема команды Пеллегрини заключается в изолированности Алле. "Даже тогда, когда Ярмоленко, Андерсон или Снодрасс находили его передачами, он терял владение". Трио атакующих помощников единственного форварда были слишком оторваны от француза, и тренерскому штабу стоит поработать над этим аспектом. Еще один тревожный момент заключается в форме Андерсона. Вингер сборной Украины сделал все, чтобы бразилец забил, хотя если бы за мгновение перед тем Фелипе отдал на ход, а не в спину нашему футболисту, Андрею не пришлось бы спасать контру 3 в 2 крутым разрезным пасом.

East London Advertiser также выдал Ярмоленко самый высокий балл (8). Игроком матча он стал потому, что "причастен почти ко всем хорошим вещам. Был поставщиком забитого мяча и близко подошел к смертельному удару. Впечатлял". Sky Sports признал игроком матча Снодграсса, а украинец (7) уступил только ему и Муссе, которые получили по 8. Фанатский Claretandhugh выше оценил Райса и Андерсона, а свою семерку Андрей заслужил, потому что "всегда был в игре, у него действительно замечательные ноги и похоже, что дальше будет только лучше".

Портал также проанализировал 14 трансферов Пеллегрини, которые он сделал за время правления в Вест Хэме, определив хиты и провалы. Выше всех оценили подписание вратаря Фабиански (9), игрока прошлого сезона. Диоп получил 8 баллов, Алле – 8,5, а Ярмоленко и Андерсон (по 7) также попали в категорию "топ". Андрей – "моментами выдающийся в текущем сезоне. Однозначно может быть только лучше".

BONUS POINTS AS IT STANDS#BHAEVE

3 – Maupay

2 – Calvert-Lewin, Ryan#WATBOU

3 – Foster

2 – Ake

1 – Ramsdale, Cathcart#WHUSHU

3 – Yarmolenko

2 – Snodgrass

1 – Mousset#FPL pic.twitter.com/FtgtRLdm6K — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 26, 2019

По версии The4thofficial, Ярмоленко (7) уступил только Райсу и Снодграссу, которого в шутку назвал "шотландским Месси" в Инстаграме: "Показал проблески своего качества внизу на фланге, но должен быть более убийственным, когда действует в финальной трети поля. Способен развиться в солидный актив для Пеллегрини". Английская Премьер-лига выдает от одного до трех бонусных баллов в Фэнтези турнира. Ярмоленко – единственный, кто получил максимальные 3 за матч против Шеффилда. Эти дополнительные очки формируют на основе статистики Opta, которая определяет рейтинг производительности (отбор, креатив, удары, дриблинг и т.д.). Приятно, что украинец стал лучшим и здесь.