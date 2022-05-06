Вест Хэм остался поражен игрой Тете в составе Лиона и хочет оформить трансфер летом, сообщает talkSport.

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Сообщается, что именно "молотки" являются фаворитами на игрока, а в переходе лично заинтересован Дэвид Мойес. Transfermarkt оценивает Тете в 20 млн евро, а его основная позиция – правый вингер, на которой также играет Андрей Ярмоленко. Контракт украинца как раз истекает 30 июня 2022 года.

Добавим, что Тете перебрался в Лион во время войны россиян против Украины, уже успел сыграть в пяти поединках, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

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