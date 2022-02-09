Клуб выписал 27-летнему французу штраф в размере 250 тысяч фунтов – это зарплата за 2 недели, сообщает журналист Мартин Циглер. Деньги будут направлены на благотворительную помощь животным.

Звезда Вест Хэма ударил кота – видео взбудоражило сеть, одноклубнику Ярмоленко грозят санкции

Двух кошек Зума уже забрали. На время расследования ими будет заботиться Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA). Их немедленно отвезли на осмотр к ветеринару, который оценит физическое состояние пострадавших.

Напомним, брат Зума опубликовал видео, на котором одноклубник Ярмоленко жестоко избивает собственную кошку. Игрок Вест Хэма публично извинился, однако зоозащитные организации ждут расследования полиции и как можно более сурового наказания.

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