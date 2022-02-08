Вест Хэм после двух поражений подряд в чемпионате пропустил Манчестер Юнайтед на четвертую позицию, но разрыв между командами оставался небольшим – их разделяло всего одно очко. Правда, Арсенал и Тоттенхэм при нескольких матчах в запасе держались на той же дистанции позади, а Вулверхэмптон отставал на три пункта. Таким образом, подопечные Дэвида Мойеса не имели права на осечку. К счастью для лондонцев, в 24-м туре они принимали 19-ю команду АПЛ – Уотфорд.

Ярмоленко и другие дублеры Вест Хэма получили предупреждение от Мойеса: "Если будем так играть, то далеко не пройдем"

"Шершни" не знали побед в течение 9 матчей чемпионата подряд, однако Андрея Ярмоленко не выпустили даже на такого соперника (украинец остался в запасе). Гости же в первом тайме дважды могли наказать Дэвида Мойеса за игнор Ярмолы: на 17-й минуте Куцка запирал навес Камара на линию вратарской (мимо ворот), а на 27-й Сиссоко классно пробил из-за пределов штрафной – мяч прошел рядом со штангой!

Вест Хэм проснулся поближе к перерыву, чуть не открыв счет на 36-й минуте. Боуэн запустил проникающую передачу на Бенрама, а тот выстрелил с разворота из острого угла – Фостер парировал, а Бенрама с добивания попал в штангу! Это был единственный интересный момент "хаммерс" в первом тайме. Отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма содержание игры особо не изменилось. Вест Хэм держал мяч, а Уотфорд не сильно уступал "молотобойцам". Моментов при этом не возникало до 68-й минуты, когда хозяева неожиданно открыли счет: Боуэн протянул мяч по центру и мощно пробил с дистанции, а мяч рикошетом от Самира полетел в противоход Фостеру – 1:0! На 70-й лондонцы могли и удвоить преимущество, однако удар Соучека после прострела от Кресуелла успели накрыть.

Уотфорд имел шикарный шанс отыграться на 75-й минуте, когда Клеверли из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку. Фабиански в головокружительном прыжке парировал, а Вест Хэм ответил врыванием Боуэна в штрафную на 84-й минуте – Джаррод выстрелил в ближний угол, но Фостер перевел мяч в штангу! Этот момент стал последним во встрече. "Молотобойцы" празднуют победу. Ярмоленко на поле так и не вышел.

Таким образом, Вэст Хэм набрал 40 очков, поднявшись на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, МЮ в случае победы над Бернли вернет "хаммерс" на пятую строчку. Уотфорд с 15 зачетными баллами вернулся на девятнадцатое место, проиграв в 10-м матче чемпионата подряд.

"Можливо, це смерть. Але я готовий": людина, яка (не) вбила Малюків Басбі