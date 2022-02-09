Клуб виписав 27-річному французу штраф у розмірі 250 тисяч фунтів – це зарплата за 2 тижні, інформує журналіст Мартін Ціглер. Гроші будуть направлені на благодійну допомогу тваринам.

Зірка Вест Хема вдарив кота – відео розбурхало мережу, одноклубнику Ярмоленка загрожують санкції

Двох кішок Зума вже забрали. На час розслідування ними буде опікуватись Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA). Їх негайно відвезли на огляд до ветеринара, який оцінить фізичний стан постраждалих.

Нагадаємо, брат Зума опублікував відео, на якому одноклубник Ярмоленка жорстоко б'є власну кішку. Гравець Вест Хема публічно попросив вибачення, однак зоозахисні організації чекають розслідування поліції і якомога суворішого покарання.

Вест Хем здобув мінімальну перемогу над Уотфордом – "шершні" зазнали 10-ї поспіль поразки в АПЛ