Клуб нашего Андрея Ярмоленко запретил посещать матчи команды двум фанатам, певшим оскорбительные песни о евреях, сообщает Sky Sports.

Генк – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

По информации источника, фанаты Вест Хэма оскорбили пассажира рейса, следовавшего в Бельгию, где лондонская команда играла с Генком в матче четвертого тура Лиги Европы (2:2). Фанаты распевали антисемитские песни. Отмечается, что два фаната клуба были арестованы по их возвращении из Бельгии. Оба были освобождены под залог до 1 декабря.

"Я очень разочарован, узнав об этом. Уверен, что это лишь отдельные личности, а не большинство фанов. Мне просто жаль об этом слышать. У нас есть невероятные болельщики, но я не хочу, чтобы с этим были связаны какие-то ярлыки – дискриминация или расизм", – сказал Дэвид Мойес.

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