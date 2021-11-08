Клуб нашого Андрія Ярмоленка заборонив відвідувати матчі команди двом фанатам, які співали образливі пісні про євреїв, повідомляє Sky Sports.

Генк – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

За інформацією джерела, фанати Вест Хема образили пасажира рейсу, який прямував до Бельгії, де лондонська команда грала з Генком у матчі четвертого туру Ліги Європи (2:2). Фанати виспівували антисемітські пісні. Зазначається, що два фанати клубу були заарештовані після їхнього повернення з Бельгії. Обох було звільнено під заставу до 1 грудня.

"Я дуже розчарований, дізнавшись про це. Я впевнений, що це лише окремі особи, а не більшість фанів. Мені просто шкода про це чути. У нас є неймовірні уболівальники, але я не хочу, щоб із цим були пов'язані якісь ярлики – дискримінація чи расизм", – сказав Девід Мойєс.

Вест Хем феєрично втратив перемогу в Генку, але йде далі в ЛЄ – Ярмоленко вилетів перед збірною, 1000 матч Мойєса