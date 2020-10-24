Вест Хэм – Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – украинцы начинают в запасе
В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм принимает Манчестер Сити. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч Вест Хэм – Манчестер Сити начнется в 14:30 по киевскому времени. Посмотреть поединок вживую можно на Setanta Sports непосредственно в этой новости.
Ярмоленко получил поздравления с днем рождения от Вест Хэма, который вспомнил классный гол украинца в ворота Челси
Стартовые составы команд:
Вест Хем: Фабиански – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуэн, Соучек, Райс, Форналс – Антонио
Запасные: Рэндольф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Нобл, Ярмоленко, Алле
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Гарсия, Канселу – Б. Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро, Стерлинг
Запасные: Стеффен, Стоунз, Зинченко, де Брюйне, Фоден, Палмер, Торрес
Зустріч Ярмоленка та Зінченка, генуезький вояж Інтера перед Києвом, Рурське дербі як шанс для Шальке – топ-матчі вікенду
Вест Хэм – Манчестер Сити: прямая трансляция поединка 24 октября 2020: