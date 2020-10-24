Зі стартових хвилин "містяни" прогнозовано взяли м'яч під власний контроль. Щоправда, самоціллю гостей виглядало саме володіння територією. Натомість до загострень біля воріт Фабіанскі підопічні Гвардіоли доводили справу рідко. Зокрема, безадресними були флангові простріли Сіті, а стандарти ставали легкою здобиччю оборони Вест Хема.

Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – українці розпочинають у запасі

Юнайтед посмілішав ближче до середини тайму. Першим про себе нагадав Боуен – конкурент Ярмоленка за місце в основі спробував увійти до штрафного "містян", але Канселу цю спробу заблокував. Зате вже наступна атака "молотків" стала результативною. Це Цоуфал отримав м'яч на правому фланзі від Соучека й відразу навісив, а Майкл Антоніо в один дотик виконав бісіклету – 1:0!

Здавалося, що пропущений м'яч нарешті розбудить віце-чемпіона Англії. Однак, Ман Сіті продовжив "катати" м'яч у центрі поля, набиваючи кількість передач. У якийсь момент за кількістю виконаних пасів "містяни" випереджали господарів утричі, проте рахунок на табло залишався тим же. Перед перервою манкуніанці перемкнулися на дальні удари, але жоден із пострілів не став серйозною проблемою для Фабіанскі.

У паузі Гвардіола зробив неочевидний крок – зняв інертного Агуеро та випустив Фодена. Джокер відплатив коучу за довіру вже за 6 хвилин. Вест Хем зачинився на власній половині, але проґавив фланговий випад Канселу. Португалець утік від Цоуфала й відпасував на Фодена, а Філ другим дотиком засмутив голкіпера – 1:1.

Відразу після гола на полі з'явився Ярмоленко, замінивши травмованого Антоніо. Мойєс пішов на тактичні зміни – українець пішов на правий фланг, а Боуен почав грати центрфорварда. Вихід зірки збірної України спричинився до серйозних проблем "молотків". Канселу почав регулярно розривати край Ярмоленка-Цоуфала й постійно нагнітав ситуацію біля володінь Фабіанскі.

Першу скрипку в атаках Сіті грав Фоден, але з його ударами та пострілом Вокера з середньої дистанції кіпер Юнайтед упорався. Ще кілька разів "містяни" пробили повз ворота. Згодом Гвардіола кинув у бій свій головний актив – де Брюйне – бельгієць кілька разів загострював попереду, але бракувало взаєморозуміння з партнерами. Вийшов і Олександр Зінченко, "пересунувши" Канселу на правий фланг, щоб розпочати дуель із співвітчизником. Та іспанський тренер "містян" таким рішенням переграв себе: активність лівого краю відчутно впала, а на правому – не додалася.

Більше того на 84-й покарати Сіті міг Ярмоленко. Вінгер пасом із власної половини вивів Форналса на побачення з Едерсоном, але іспанець не повірив у власне щастя й пробив у руки бразильському голкіперу. Натомість гості свій головний момент змарнували за кілька хвилин – Стерлінг вирвався на побачення з Фабіанскі, але не зміг переграти поляка в ближньому бою. А вже в доданий арбітром час його "подвиг" повторив і Марез, коли перетягнув з ударом і занадто зблизився з воротарем.

Зрештою, нервовий поєдинок завершився бойовою нічиєю 1:1. Натомість гра українців вкотре довела, що розпочинають поєдинки своїх команд на лаві запасних вони недарма.

Проте, наприклад, статистичний портал SofaScore поставив Ярмоленку та Зінченку середні оцінки – 6,7 і 6,5 балів відповідно. Зокрема, вінгер Вест Хема за 38 хвилин на полі встиг зробити 23 дотики до м'яча, віддав 16 передач (10 із них або 63 % – точні) та одного разу пішов у дриблінг (успішно). Крім того, Ярмоленко одного разу пробив над поперечиною і віддав 1 ключовий пас (саме той нереалізований момент Форналса). Зате Зінченко за 12 хвилин зустрівся із м'ячем 9 разів. Звично для гравців Сіті точність передач зашкалює – 100 %. Українець зробив один неточний навіс, а також один раз втратив м'яч.

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