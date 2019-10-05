Активность Ярмоленко и судьбоносный VAR в видеообзоре матча Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2

Вест Хэм уступил Кристал Пэлас в лондонском дерби 8-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Кристал Пэлас.

В матче 8 тура АПЛ Вест Хэм на Лондон Стэдиум принимал в дерби Кристал Пэлас. Андрей Ярмоленко появился на поле со стартовых минут и активно помогал "молотобойцам" как в атаке, так и в обороне. В первые 45 минут команды не смогли отличиться забитыми мячами.

Вест Хэм драматично уступил Кристал Пэлас – Ярмоленко отдал предголевой пас, а партнеры без него упустили ничью

После перерыва Ярмоленко принял участие в голевой атаке, отдав пас на Фредерикса, а тот прострелил на Алле. Нападающий удачно завершил комбинацию. Однако, уже через 6 минут "орлы" заработали пенальти, который реализовал Патрик ван Анхольт. А на 90-й минуте Джордан Айю забил противоречивый гол, но после просмотра VAR он был засчитан.