Вест Хэм драматично уступил Кристал Пэлас – Ярмоленко отдал предголевой пас, а партнеры без него упустили ничью

Вест Хэм с Андреем Ярмоленко в составе принимал на своем поле Кристал Пэлас в рамках 8-го тура АПЛ. Гости на последних минутах вырвали победу – 1:2. Обзор матча и игры украинца читайте на "Футбол 24".

Вест Хэм запрыгнул в еврокубковую зону вследствие 6-матчевой беспроигрышной серии в чемпионате. Лондонцы заслужили хороших слов, но переоценивать их не стоит – команда Ярмоленко перебрала 5 очков по системе xG (больший перебор только у Ливерпуля). Сам Андрей забивал в двух турах подряд, а английские журналисты выписывают ему все больше комплиментов. Сегодняшний соперник Вест Хэма тоже неплохо начал сезон – Кристал Пэлас находился в верхней части турнирной таблицы.

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Первая четверть матча тотально разочаровала. Соперники поочередно контролировали мяч, пытались строить позиционные атаки, но совсем не рисковали. Ярмоленко помогал Вест Хэму в обеих фазах. Если речь об атаке: открывался впереди, пробовал обыгрывать своего визави ван Анхольта, делал попытки убежать по бровке. При обороне послушно отрабатывал в своей штрафной, помогал партнерам на фланге.

Дебютный удар в поединке случился аж на 23-й минуте, когда выстрел Айю заблокировали защитники ВХЮ. Кристал Пэлас немного прижал хозяев к воротам и начал усиленно искать варианты для создания моментов. Вест Хэм справился и ответил супершансом с участием Ярмоленко.

Андрей уже третий раз за игру открывался на краю чужой штрафной, пытаясь убежать за спины защитникам. Первые две попытки завершились офсайдами, а вот третья привела к остроте. Нобл роскошным разрезным пасом из глубины увидел забегание Ярмолы, украинец получил пас и, не поднимая головы, прострелил в центр штрафной зоны на Алле – француз с метра попал в голкипера.

Ярмоленко неплохо читал замыслы партнеров: резко переводил на противоположный край свободному Крессвелу, вовремя бросал в прорыв по своему флангу Фредерикса (эпизод завершился опасным ударом головой от Андерсона). Партнер Андрея по бровке еще и спас Вест Хэм от пропущенного гола, когда вынес мяч с линии ворот после хаоса в собственной штрафной и удара Шлаппа. А еще гости угрожали дальним выстрелом Маккарти – справился голкипер.

В конце первого тайма Андрей заработал желтую карточку, грубо заехав по ногам Уорду. Однако это не угасило его пыл – Ярмола продолжил активно привлекаться в игру. Еще до перерыва он подавал в штрафную Кристал Пэлас, чем воспользовался Андерсон, который выиграл подбор и отдал под удар Лансини – мимо. А сразу после перерыва украинец принял участие в голевой комбинации.

Вест Хэм активнее начал второй тайм. Огбонна получил мяч перед воротами соперника после стандарта, но запустил "круглого" в небо. Далее была интересная атака "молотобойцев" (на карте выше) – они показали хороший выход из обороны, но потом остановились. Мяч попал к Ярмоленко, тот выдержал паузу и удобно откинул на Фредерикса. Замечательный прострел на 11-метровую отметку – Алле открыл счет.

Хозяева пытались успокоить игру и действовать на контратаках. Ярмоленко впереди ждал дальний пас и дважды зацепился за мяч, хоть это и не помогло развить наступление. Впрочем, Кристал Пэлас добавил впереди и отыгрался. Райс высоко поднял руку в своей штрафной, заблокировав ею передачу Куяте – пенальти. Ван Анхольт с "точки" пробил точно – 1:1.

Теперь уже Вест Хэм вернулся к позиционным атакам. Ярмола традиционно хорошо взаимодействовал с Фредериксом и сам загружал мяч в опасную зону. К сожалению, его навесы обычно не находили адресатов. На 78-й минуте Мануэль Пеллегрини снял украинца из игры, выпустив вместо него Уилшира. Трибуны провели Андрея на скамейку запасных громкими аплодисментами.

На 87-й минуте уже без Ярмоленко Вест Хэм пропустил роковой гол. Таунсенд навесил в штрафную, Келли выиграл второй этаж и сбросил на Айю, а Джордан загнал мяч в сетку. Лайнсмен поднял флажок, но VAR долго и тщательно проверил каждую фазу, после чего главный арбитр засчитал гол.

Таким образом Кристал Пэлас вырвал победу – 1:2. "Орлы" набрали 14 очков и поднялись на 4 место. Вест Хэм упустил шанс вернуться в зону Лиги чемпионов – 12 очков и 7 строчка в турнирной таблице.

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