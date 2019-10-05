Активність Ярмоленка та доленосний VAR у відеоогляді матчу Вест Хем – Крістал Пелас – 1:2

Вест Хем поступився Крістал Пелас у лондонському дербі 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Крістал Пелас.

У матчі 8 туру АПЛ Вест Хем на Лондон Стедіум приймав у дербі Крістал Пелас. Андрій Ярмоленка з'явився на полі зі стартових хвилин і активно допомагав "молоткам" як в атаці, так і в обороні. У перші 45 хвилин команди не змогли відзначитись забитими м'ячами.

Вест Хем драматично поступився Крістал Пелас – Ярмоленко віддав передгольовий пас, а партнери без нього втратили нічию

По перерві Ярмоленко взяв участь у гольовій атаці, віддавши пас на Фредерікса, а той прострілив на Аллє. Нападник вдало завершив комбінацію. Проте, вже за 6 хвилин "орли" заробили пенальті, який реалізував Патрік ван Анхольт. А на 90-й хвилині Джордан Айю забив суперечливий гол, але після перегляду VAR він був зарахований.