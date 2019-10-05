Вест Хэм – Кристал Пэлас: Ярмоленко снова выходит в старте "молотобойцев" – онлайн-трансляция матча

Вест Хэм с Андреем Ярмоленко в составе принимает на своем поле Кристал Пэлас в рамках 8 тура АПЛ. Составы команд и онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вест Хэм – Кристал Пэлас стартует в 19:30 по киевскому времени. "Молотобойцы" идут в еврокубковой зоне АПЛ, а Андрей Ярмоленко забивает в двух подряд матчах чемпионата.

Ярмоленко играет именно так, как Вест Хэм и ожидал от него, – Пеллегрини

Стартовые составы

Вест Хэм: Роберто – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуел – Райс, Нобл – Ярмоленко, Лансини, Андерсон – Алле.

Запасные: Мартин, Бальбуэна, Сабалета, Снодграсс, Уилшир, Форналс, Аети.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Келли, Кехилл, ван Анхольт – Маккарти, Куяте, Макартур – Заха, Айю, Шлапп.

Запасные: Хеннесси, Томкинс, Данн, Майер, Камараса, Таунсенд, Бентеке.

"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ