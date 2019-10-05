Вест Хем – Крістал Пелас: Ярмоленко знову виходить у старті "молотобійців" – онлайн-трансляція матчу

Вест Хем з Андрієм Ярмоленком у складі приймає на власному полі Крістал Пелас в рамках 8 туру АПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вест Хем – Крістал Пелас стартує о 19:30 за київським часом. "Молотобійці" йдуть у єврокубковій зоні АПЛ, а Андрій Ярмоленко забиває у двох поспіль поєдинках чемпіонату.

Ярмоленко грає саме так, як Вест Хем і очікував від нього, – Пеллегріні

Стартові склади

Вест Хем: Роберто – Фредерікс, Діоп, Огбонна, Крессвел – Райс, Нобл – Ярмоленко, Лансіні, Андерсон – Аллє.

Запасні: Мартін, Бальбуена, Сабалета, Снодграсс, Вілшер, Форналс, Аєті.

Крістал Пелас: Гуаїта – Ворд, Келлі, Кехілл, ван Анхольт – Маккарті, Куяте, Макартур – Заха, Айю, Шлапп.

Запасні: Хеннессі, Томкінс, Данн, Майєр, Камараса, Таунсенд, Бентеке.

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