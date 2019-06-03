toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Вест Хэм Ярмоленко подписал экс-голкипера Миллуолла – самого принципиального соперника "молотков"

12:02 27 Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко подписал экс-голкипера Миллуолла – самого принципиального соперника "молотков"
Девид Мартин / ФК Вест Хэм

Бывший гоклипер Миллуолла Дэвид Мартин стал игроком Вест Хэма. Клубы являются самыми принципиальными соперниками.

Вест Хэм на своем официальном сайте сообщил о подписании вратаря Дэвида Мартина. Контракт рассчитан на 2 года.

"Пошел бы в Барселону, чтобы с Месси селфи делать?" – Ярмоленко назвал 3 топ-клуба, куда мог перейти

Мартин присоединился к "молоткам" в статусе свободного агента после завершения соглашения с Миллуоллом. Что интересно, команда из Южного Лондона является злейшим соперником "молотков".

Вест Хэм завершил сезон 2018/19 на 10 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка.

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

blog_ava
Фонсека расхвалил молодых игроков Динамо
07:30
401
Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Девид Мартин Девид Мартин Вест Хэм Вест Хэм Миллуолл Миллуолл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
49
мин
Украина U-20
18:30
Панама U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук