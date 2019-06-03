Вест Хэм Ярмоленко подписал экс-голкипера Миллуолла – самого принципиального соперника "молотков"

Бывший гоклипер Миллуолла Дэвид Мартин стал игроком Вест Хэма. Клубы являются самыми принципиальными соперниками.

Вест Хэм на своем официальном сайте сообщил о подписании вратаря Дэвида Мартина. Контракт рассчитан на 2 года.

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Мартин присоединился к "молоткам" в статусе свободного агента после завершения соглашения с Миллуоллом. Что интересно, команда из Южного Лондона является злейшим соперником "молотков".

Вест Хэм завершил сезон 2018/19 на 10 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка.

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