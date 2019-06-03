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Вест Хем Ярмоленка підписав екс-голкіпера Міллуолла – найпринциповішого суперника "молотків"

12:02 1176 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка підписав екс-голкіпера Міллуолла – найпринциповішого суперника "молотків"
Девід Мартін / ФК Вест Хем

Колишній гокліпер Міллуолла Девід Мартін став гравцем Вест Хема. Клуби є найпринциповішими суперниками.

Вест Хем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання воротаря Девіда Мартіна. Контракт розрахований на 2 роки.

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Мартін приєднався до "молотків" у статусі вільного агента після завершення угоди з Міллуоллом. Що цікаво, команда з Південного Лондона є найзапеклішим суперником "молотків".

Вест Хем завершив сезон 2018/19 на 10 позиції в турнірній таблиці АПЛ, набравши 52 очки.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Девід Мартін Девід Мартін Вест Хем Вест Хем Міллуолл Міллуолл
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