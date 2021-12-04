В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм дома одолел Челси в лондонском дерби. Смотрите видео забитых мячей и самых лучших моментов поединка.

Команды долго запрягали, но сумели забить трижды еще до перерыва. На 29-й минуте Тиагу Силва после подачи углового эффектно забил головой.

Челси подготовил улучшенный контракт для ведущего исполнителя

Под занавес первого тайма Вест Хэм и Челси обменялись голами – на реализованный Мануэлем Лансини одиннадцатиметровый "синие" ответили породистым голом Мейсона Маунта с лета после перевода Зиеша. Во второй половине забивали только хозяева. На 56-й Джаррод Боуэн забил ударом с линии штрафной, а на 87-й Артур Масуаку с рикошетом забил ударом-прострелом.

Вест Хэм ярко перестрелял Челси – резервист Мойеса стал случайным героем огненного дерби