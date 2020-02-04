Ярмоленко и компания рискуют потерять половину зарплаты из-за жестких санкций руководства Вест Хэма

Игроки Вест Хэма получили большой стимул для улучшения результатов в чемпионате Англии.

Зарплата футболистов уменьшится вдвое, если лондонцы вылетят из АПЛ, утверждает Daily Mail.

Ярмоленко понадобится больше времени на восстановление после травмы – украинец должен вернуться к лондонскому дерби

Клуб прописал такие условия, чтобы защитить себя от финансового кризиса в случае потери места в элите. Подобный пункт есть у большинства игроков Вест Хэма, который последний раз вылетал из АПЛ в сезоне 2010/11. Сейчас "молотки" также находятся в зоне риска – команда Дэвида Мойеса занимает 18 место после 25 туров, отставая от спасительного места на один пункт. Руководство Вест Хэма опасается, что летом игроки начнут массово покидать команду, если позиция в таблице не улучшится.

Напомним, Андрей Ярмоленко уже два месяца не может помочь своей команде из-за травмы бедра.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020