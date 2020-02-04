toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Ярмоленко и компания рискуют потерять половину зарплаты из-за жестких санкций руководства Вест Хэма

18:03 152 Читати українською
Ярмоленко и компания рискуют потерять половину зарплаты из-за жестких санкций руководства Вест Хэма
Андрей Ярмоленко / Сайт Вест Хэма

Игроки Вест Хэма получили большой стимул для улучшения результатов в чемпионате Англии.

Зарплата футболистов уменьшится вдвое, если лондонцы вылетят из АПЛ, утверждает Daily Mail.

Ярмоленко понадобится больше времени на восстановление после травмы – украинец должен вернуться к лондонскому дерби

Клуб прописал такие условия, чтобы защитить себя от финансового кризиса в случае потери места в элите. Подобный пункт есть у большинства игроков Вест Хэма, который последний раз вылетал из АПЛ в сезоне 2010/11. Сейчас "молотки" также находятся в зоне риска – команда Дэвида Мойеса занимает 18 место после 25 туров, отставая от спасительного места на один пункт. Руководство Вест Хэма опасается, что летом игроки начнут массово покидать команду, если позиция в таблице не улучшится.

Напомним, Андрей Ярмоленко уже два месяца не может помочь своей команде из-за травмы бедра.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Челси нашел потенциального покупателя на Кепу
12:43
667
Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона потеряла Дембеле до конца сезона
    Іспанія — 17:20163 Барселона потеряла Дембеле до конца сезона
13
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук