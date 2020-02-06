toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Вест Хем готовий продати Ярмоленка влітку, – ЗМІ

11:40 980 Читать на русском
Вест Хем готовий продати Ярмоленка влітку, – ЗМІ
Андрій Ярмоленко / Сайт Вест Хема

Хавбек Андрій Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем після закінчення сезону 2019/20.

Лондонський клуб налаштований продати українця під час літнього трансферного вікна, стверджує Football Insider.

Ярмоленко і компанія ризикують втратити половину зарплати через жорсткі санкції керівництва Вест Хема

Керівництво "молотів" вислухає пропозиції щодо Ярмоленка, однак не розраховує отримати 18 млн фунтів, які були сплачені Борусії Д влітку 2018 року. У Вест Хемі розуміють, що нестабільні виступи і постійні травми суттєво вплинули на ціну українця. Колишня зірка Динамо не виходить на поле із середини грудня через пошкодження ахіла.

До своїх проблем зі здоров'ям Ярмоленко встиг провести за Вест Хем 15 матчів у сезоні 2019/20 – в його активі 3 голи і один асист.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Роналду отримав на День народження розкішний подарунок – реакція португальця безцінна
10:04
1683
Теги
Трансфери Головне Трансфери Чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
21
хв
Динамо
16:00
Стрьомсгодсет
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук