Вест Хем готовий продати Ярмоленка влітку, – ЗМІ

Хавбек Андрій Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем після закінчення сезону 2019/20.

Лондонський клуб налаштований продати українця під час літнього трансферного вікна, стверджує Football Insider.

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Керівництво "молотів" вислухає пропозиції щодо Ярмоленка, однак не розраховує отримати 18 млн фунтів, які були сплачені Борусії Д влітку 2018 року. У Вест Хемі розуміють, що нестабільні виступи і постійні травми суттєво вплинули на ціну українця. Колишня зірка Динамо не виходить на поле із середини грудня через пошкодження ахіла.

До своїх проблем зі здоров'ям Ярмоленко встиг провести за Вест Хем 15 матчів у сезоні 2019/20 – в його активі 3 голи і один асист.

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