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Вест Хэм готов отдать Чичарито и 40 млн евро за Товена – звезда Марселя играет на позиции Ярмоленко

08:51 24 Читати українською
Вест Хэм готов отдать Чичарито и 40 млн евро за Товена – звезда Марселя играет на позиции Ярмоленко
Флориан Товен / Reuters

Лондонский клуб нацелился на вингера Марселя Флориана Товена.

Вест Хэм хочет усилиться одним из лучших игроков прованского клуба, информирует Sky Sports.

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"Молотобойцы" готовы предложить за француза 40 миллионов евро, а также своего форварда Хавьера Чичарито. После травмы Андрея Ярмоленко у лондонцев возникли проблемы с позицией правого атакующего хавбека в сезоне 2018/19. Тренерский штаб Вест Хэма считает, что именно Товен сможет качественно закрыть правый фланг в новой кампании.

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Статистика представителя сборной Франции в прошлом сезоне – 18 голов и 9 ассистов в 37-и матчах за Марсель.

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Трансферы Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Флориан Товен Флориан Товен Вест Хэм Вест Хэм Марсель Марсель Англия
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