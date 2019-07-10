Вест Хэм готов отдать Чичарито и 40 млн евро за Товена – звезда Марселя играет на позиции Ярмоленко

Лондонский клуб нацелился на вингера Марселя Флориана Товена.

Вест Хэм хочет усилиться одним из лучших игроков прованского клуба, информирует Sky Sports.

Звезда Сельты Макси Гомес не пройдет в Вест Хэм – известна причина

"Молотобойцы" готовы предложить за француза 40 миллионов евро, а также своего форварда Хавьера Чичарито. После травмы Андрея Ярмоленко у лондонцев возникли проблемы с позицией правого атакующего хавбека в сезоне 2018/19. Тренерский штаб Вест Хэма считает, что именно Товен сможет качественно закрыть правый фланг в новой кампании.

Ярмоленко вернулся в общую группу Вест Хэма – украинец не сдерживал эмоций на тренировке

Статистика представителя сборной Франции в прошлом сезоне – 18 голов и 9 ассистов в 37-и матчах за Марсель.