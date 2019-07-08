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Ярмоленко вернулся в общую группу Вест Хэма – украинец не сдерживал эмоций на тренировке

13:26 143 Читати українською
Ярмоленко вернулся в общую группу Вест Хэма – украинец не сдерживал эмоций на тренировке
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Украинский вингер Андрей Ярмоленко наконец восстановился после тяжелой травмы.

Недавно украинский футболист окончательно восстановился от травмы ахилла, которую получил в октябре прошлого года в матче с Тоттенхэмом и начал тренироваться в общей группе Вест Хэма.

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Ярмоленко не сдерживал радость во время первой тренировки после длительного перерыва. Официальный твиттер лондонского клуба даже выложил видеоролик с эмоциями украинца и подписал: "Тяжело работаем, но всегда улыбаемся, как Андрей Ярмоленко".

Украинец перебрался к "молотобойцам" летом прошлого года из дортмундской Боруссии. Вест Хэм завершил сезон 2018/19 на 10 позиции в турнирной таблице АПЛ и не пробился в еврокубки.

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