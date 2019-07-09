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Звезда Сельты Макси Гомес не пройдет в Вест Хэм – известна причина

18:39 61 Читати українською
Звезда Сельты Макси Гомес не пройдет в Вест Хэм – известна причина
Максимилиано Гомес / LaRed21

Нападающий Сельты Максимилиано Гомес, вероятно, не перейдет в Вест Хэм.

Английский Вест Хэм прекратил попытки подписать уругвайского нападающего Сельты Максимилиано Гомеса, сообщает SkySports.

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Источник отмечает, что клуб из Лондона предложил за 22-летнего форварда 45 миллионов фунтов, правда не смог договориться с Сельтой о схеме оплаты.

К слову, в прошлом сезоне Макси Гомес провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Заметим, что на нападающего также претендует Валенсия.

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Англия Испания Максимилиано Гомес Максимилиано Гомес Вест Хэм Вест Хэм Сельта Сельта
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