Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0 – видео голов и обзор матча
17:25 - Читати українською
Вест Хэм одолел Манчестер Юнайтед в 18-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Момент Гарначо был лучшим в скучном первом тайме. Аргентинец вывалился на свидание с Ареола, однако бесхитростно пробил в кипера Вест Хэма.
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После перерыва лондонцы прибили МЮ двойным ударом за 6 минут. Боуэн воспользовался великолепным забросом Пакета, а Кудус наказал 18-летнего Майну за ошибку – 2:0. Вест Хэм обогнал "дьяволов", которые не могут выиграть и даже забить в 3 турах АПЛ подряд.
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