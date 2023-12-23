Момент Гарначо был лучшим в скучном первом тайме. Аргентинец вывалился на свидание с Ареола, однако бесхитростно пробил в кипера Вест Хэма.

Вест Хэм разбил МЮ и приблизился к зоне ЛЧ – антирекорд сезона, Боуэн позорит манчестерских звезд, шоу Пакета и Кудуса

После перерыва лондонцы прибили МЮ двойным ударом за 6 минут. Боуэн воспользовался великолепным забросом Пакета, а Кудус наказал 18-летнего Майну за ошибку – 2:0. Вест Хэм обогнал "дьяволов", которые не могут выиграть и даже забить в 3 турах АПЛ подряд.