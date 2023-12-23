Момент Гарначо був найкращим у млявому першому таймі. Аргентинець вивалився на побачення з Ареола, проте безхитрісно пробив у кіпера Вест Хема.

Вест Хем розбив МЮ і наблизився до зони ЛЧ – антирекорд сезону, Бовен ганьбить манчестерських зірок, шоу Пакета і Кудуса

По перерві лондонці прибили МЮ подвійним ударом за 6 хвилин. Боуен скористався чудовим закиданням Пакета, а Кудус покарав 18-річного Майну за помилку – 2:0. Вест Хем обігнав "дияволів", які не можуть виграти і навіть забити у 3 турах АПЛ поспіль.