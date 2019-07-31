Герта – Вест Хэм: феерический камбек лондонцев после выхода Ярмоленко, дебютные голы звездных новичков

Лондонцы подарили настоящую феерию в контрольном матче против представителя Бундеслиги.

Товарищеский матч

Герта – Вест Хэм – 3:5

Голы: Кьопке, 3, 60, Зельке, 21 – Форналс, 11 Лансини, 29 Алле, 70, Диангана, 78, Антонио, 90

Уже к 30-й минуте команды обменялись двумя мячами с каждой стороны, Вест Хэму пришлось дважды отыгрываться. Дебютным голом за "молотков" отличился Пабло Форналс, который пришел этим летом из Вильярреала.

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Во втором тайме Герта третий раз вышла вперед благодаря дублю Паскаля Кьопке, однако это был последний успех берлинцев в отчетной встрече. После серии замен на 60-ой минуте игра Вест Хэма стала значительно мощнее, а главное – сразу пошли голы. Среди свежих игроков был и Андрей Ярмоленко, который также стал одним из участников камбэк, хотя и не отличился ассистом или голом.

Мячи Алле (экс-игрок Айнтрахта вслед за Форналсом открыл счет своим голам за новый клуб), Диангана и Антонио перевернули все с ног на голову – 5:3.

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