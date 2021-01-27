Гости "насыпали" борцу за выживание четыре мяча еще до перерыва. Особенно старался Жоау Канселу, который отметился ассистом и красивым голом.

Зинченко получил подарок от Пепа в легком матче АПЛ, но не повлиял на свои перспективы – Ман Сити взял вершину

Во второй половине Манчестер Сити был значительно спокойнее, и Сэму Джонстону пришлось вытаскивать мяч из сетки лишь однажды. Неудержимый Канселу выполнил заброс на Мареза, а тот переправил на пустые ворота Стерлингу. 5:0 – уверенная победа Зинченко и компании.