Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча
09:30 - Читати українською
Вест Бромвич уступил Манчестер Сити в рамках 20-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Жоау Канселу 22’
Илкай Гюндоган 30’
Рияд Марез 45+2’
Рахим Стерлинг 57’
22’ Жоау Канселу
30’ Илкай Гюндоган
45+2’ Рияд Марез
57’ Рахим Стерлинг
Гости "насыпали" борцу за выживание четыре мяча еще до перерыва. Особенно старался Жоау Канселу, который отметился ассистом и красивым голом.
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Во второй половине Манчестер Сити был значительно спокойнее, и Сэму Джонстону пришлось вытаскивать мяч из сетки лишь однажды. Неудержимый Канселу выполнил заброс на Мареза, а тот переправил на пустые ворота Стерлингу. 5:0 – уверенная победа Зинченко и компании.
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