Вест Бромвіч – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу
09:30 - Читать на русском
Вест Бромвіч поступився Манчестер Сіті в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Жоау Канселу 22’
Ілкай Ґюндоґан 30’
Ріяд Марез 45+2’
Рахім Стерлінг 57’
22’ Жоау Канселу
30’ Ілкай Ґюндоґан
45+2’ Ріяд Марез
57’ Рахім Стерлінг
Гості "насипали" борцю за виживання чотири м'ячі ще до перерви. Особливо старався Жоау Канселу, який відзначився асистом та красивим голом.
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У другій половині Манчестер Сіті був значно спокійнішим, і Сему Джонстону довелося витягати м'яч із сітки лише одного разу. Нестримний Канселу виконав закидання на Мареза, а той переправив на порожні ворота Стерлінгу. 5:0 – впевнена перемога Зінченка і компанії.
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