Гості "насипали" борцю за виживання чотири м'ячі ще до перерви. Особливо старався Жоау Канселу, який відзначився асистом та красивим голом.

Зінченко отримав подарунок від Пепа в легкому матчі АПЛ, але не вплинув на свої перспективи – Ман Сіті взяв вершину

У другій половині Манчестер Сіті був значно спокійнішим, і Сему Джонстону довелося витягати м'яч із сітки лише одного разу. Нестримний Канселу виконав закидання на Мареза, а той переправив на порожні ворота Стерлінгу. 5:0 – впевнена перемога Зінченка і компанії.