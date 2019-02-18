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Верратти подпишет новый контракт с ПСЖ и получит существенное повышение зарплаты

00:50 7 Читати українською
Верратти подпишет новый контракт с ПСЖ и получит существенное повышение зарплаты
Марко Верратти / EFE

Французский Пари Сен-Жермен договорился об условиях нового контракта с полузащитником Марко Верратти.

Итальянец продлит контракт до 2024 года, сообщает Paris United.

Верратти курит, пьет и развлекается, но в то же время играет невероятно, – журналист

По информации издания, Верратти будет зарабатывать чуть больше 10 млн евро в год. Последний раз хавбек переподписывал контракт с парижанами в 2016 году. Тогда он заключил 5-летнее соглашение с ПСЖ.

Марко Верратти в сезоне 2018/19 провел 23 матча во всех турнирах. На Парк де Пренс он перебрался из Пескары в 2012-м за 12 млн евро.

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Марко Верратти Марко Верратти ПСЖ ПСЖ Франция
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