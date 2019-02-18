Верратті підпише новий контракт із ПСЖ і отримає суттєве підвищення зарплатні

Французький Парі Сен-Жермен домовився про умови нового контракту з півзахисником Марко Верратті.

Італієць продовжить контракт до 2024 року, повідомляє Paris United.

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За інформацією видання, Верратті зароблятиме трохи більше 10 млн євро на рік. Востаннє хавбек перепідписував контракт із парижанами в 2016 році. Тоді він уклав 5-річну угоду з ПСЖ.

Марко Верратті в сезоні 2018/19 провів 23 матчі у всіх турнірах. На Парк де Пренс він перебрався з Пескари в 2012-му за 12 млн євро.

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