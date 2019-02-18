toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Верратті підпише новий контракт із ПСЖ і отримає суттєве підвищення зарплатні

00:50 146 Читать на русском
Верратті підпише новий контракт із ПСЖ і отримає суттєве підвищення зарплатні
Марко Верратті / EFE

Французький Парі Сен-Жермен домовився про умови нового контракту з півзахисником Марко Верратті.

Італієць продовжить контракт до 2024 року, повідомляє Paris United.

Верратті курить, п'є та розважається, але в той же час грає неймовірно, – журналіст

За інформацією видання, Верратті зароблятиме трохи більше 10 млн євро на рік. Востаннє хавбек перепідписував контракт із парижанами в 2016 році. Тоді він уклав 5-річну угоду з ПСЖ.

Марко Верратті в сезоні 2018/19 провів 23 матчі у всіх турнірах. На Парк де Пренс він перебрався з Пескари в 2012-му за 12 млн євро.

Верратті та ще 5 гравців, які могли б замінити Фернандінью у Манчестер Сіті

Теги
Марко Верратті Марко Верратті ПСЖ ПСЖ Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
32
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук