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Верратти курит, пьет и развлекается, но в то же время играет невероятно, – журналист

14:07 2 Читати українською
Верратти курит, пьет и развлекается, но в то же время играет невероятно, – журналист
Марко Верратти / ФК ПСЖ

Французский журналист Жюльен Лорен рассказал об образе жизни одного из лидеров ПСЖ Марко Верратти.

"Верратти курит, пьет и посещает вечеринки практически ежедневно. На прошлой неделе от развлекался до 6 часов утра на дне рождении Неймара.

Учитывая его образ жизни, игра Верратти в матче Манчестер Юнайтед – ПСЖ была просто невероятной. Именно он стал лучшим игроком матча, хотя за последний месяц вышел на поле лишь однажды.

Неймар эпически отметил свой День рождения: звездные гости, танцы на инвалидной коляске, слезы и "новая кость"

Это удивительно – находясь не у лучшей форме, так сыграть в топ-матче Лиги чемпионов. Умение сочетать свой образ жизни с такой невероятной игрой стоит признания.

Если бы Верратти вел такой же образ жизни, как Криштиану Роналду, то я не могу представить, какого уровня мог бы достичь", – рассказал Лорен в эфире BBC Radio 5.

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Марко Верратти Марко Верратти ПСЖ ПСЖ Франция Видеоновости Манчестер Юнайтед - ПСЖ
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