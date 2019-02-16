Верратти курит, пьет и развлекается, но в то же время играет невероятно, – журналист

Французский журналист Жюльен Лорен рассказал об образе жизни одного из лидеров ПСЖ Марко Верратти.

"Верратти курит, пьет и посещает вечеринки практически ежедневно. На прошлой неделе от развлекался до 6 часов утра на дне рождении Неймара.

Учитывая его образ жизни, игра Верратти в матче Манчестер Юнайтед – ПСЖ была просто невероятной. Именно он стал лучшим игроком матча, хотя за последний месяц вышел на поле лишь однажды.

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Это удивительно – находясь не у лучшей форме, так сыграть в топ-матче Лиги чемпионов. Умение сочетать свой образ жизни с такой невероятной игрой стоит признания.

Если бы Верратти вел такой же образ жизни, как Криштиану Роналду, то я не могу представить, какого уровня мог бы достичь", – рассказал Лорен в эфире BBC Radio 5.

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