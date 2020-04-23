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Экс-форвард Динамо Верпаковскис признался, кто повлиял на его спад в киевском клубе

10:48 53 Читати українською
Экс-форвард Динамо Верпаковскис признался, кто повлиял на его спад в киевском клубе
Марис Верпаковскис / Фото ФК Динамо

Бывший игрок Динамо Марис Верпаковскис рассказал о своих взаимоотношениях с Алексеем Михайличенко.

"Хотя у меня уже и был определенный опыт, но переход в Динамо стал огромным скачком в моей карьере. На тот момент киевляне были командой уровня группового этапа Лиги чемпионов, где" бело-синие "выступали фактически каждый год, и для меня эта команда сначала была каким-то космосом.

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Также после перехода в Динамо я чувствовал поддержку главного тренера Алексея Михайличенко, он доверял мне. Для новичка это было очень важно. К моему большому сожалению, летом после поражения в квалификации Лиги чемпионов Михайличенко был отправлен в отставку, и для меня это стало большим ударом. Хотя Сабо сначала продолжал ставить меня в состав, в том числе и в матчах Лиги чемпионов, но за Алексея Александровича я чувствовал гораздо больше доверия. Тем более это было важно для меня, так как я не особо верил в свои силы", – цитирует Верпаковскиса официальный сайт киевского клуба.

Напомним, латвийский нападающий принадлежал Динамо в 2003-2011 годах, но с 2007-го почти все время проводил в арендах.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Марис Верпаковскис
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