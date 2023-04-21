Болонья уступила Вероне в рамках 31-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Болонья за три последних месяца потерпела лишь два поражения в рамках Серии А, проведя 13 матчей. "Россоблу" за этот период обыграли Интер и Аталанту, расписали ничьи с Миланом и Лацио. А вот уступили не самым очевидным соперникам – Торино и Монце.

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Вот и сегодня, казалось, подопечные Тиаго Мотты должны были без проблем набрать еще три очка. Верона идет в зоне вылета, но в последнее время начала активно бороться за сохранение места в элите. Сегодня победу "эллинам" принес Симоне Верди, дважды забивший в ворота своей бывшей команды. Гол Домингеса в компенсированное время немного возродил интригу, но на большее у гостей не хватило времени.

Благодаря этой победе Верна набрала 26 очков, что не позволило покинуть 18 место в турнирной таблице. Следует заметить, что столько же зачетных пунктов у Специи, но команда Виктора Коваленко при равном количестве очков будет выше благодаря лучшим результатам в очных матчах. "Орлятам" следует сделать выводы. В свою очередь, Болонья осталась на 8-м месте, похоже, уже без турнирных задач.