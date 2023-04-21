Болонья за три останні місяці зазнала лише двох поразок в рамках Серії А, провівши 13 матчів. "Россоблу" за цей період обіграли Інтер та Аталанту, розписали нічиї з Міланом та Лаціо. А от поступилися не найочевиднішим суперникам – Торіно та Монці.

Ювентусу повернули 15 очок – "Стара Синьйора" піднялася в топ-3, але досі очікує на остаточний вердикт

От і сьогодні, здавалося, підопічні Тьяго Мотти мають без проблем набрати чергові три очки. Верона йде в зоні вильоту, але останнім часом почала активно боротися за збереження місця в еліті. Сьогодні перемогу "еллінам" приніс Сімоне Верді, який двічі забив у ворота своєї колишньої команди. Гол Домінгеса у компенсований час трішки відродив інтригу, але на більше у гостей не вистачило часу.

Завдяки цій перемозі Верна набрала 26 очок, що не дозволило покинути 18-те місце в турнірній таблиці. Слід зауважити, що стільки ж залікових пунктів має Спеція, але команда Віктора Коваленка за рівної кількості очок буде вище завдяки кращим результатам в очних матчах. "Орлятам" слід зробити висновки. Своєю чергою, Болонья залишилася на 8-му місці, схоже, вже без турнірних завдань.