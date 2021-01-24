В рамках воскресной программы 19-го тура итальянской Серии А провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 19-й тур

Верона – Наполи – 3:1

Голы: Ди Марко, 34, Барак, 62, Дзакканьи, 79 – Лосано, 1

Дженоа – Кальяри – 1:0

Гол: Дестро, 10

Лацио – Сассуоло – начало в 19:00

Парма – Сампдория – начало в 21:45

Программу дня в Италии открывал домашний поединок Вероны против Наполи. Подопечные Дженнаро Гаттузо в случае победы поднялись бы на третье место, поэтому затягивать с голами гости не стали – уже на 9-й секунде Лосано получил длинную передачу в штрафную и расстрелял дальний угол. 0:1! Это самый быстрый гол Наполи в Серии А и третий по скорости гол в истории турнира вообще (8 секунд, 55 миллисекунд). В составе партенопейцев же последним футболистом, которому удалось забить на 1-й минуте, был Кавани образца 2011 года.

Леау побил рекорд скорострельности в Европе – раньше лидерство держала Испания, а в Германии двоевластие

Верона пришла в себя ближе к середине первого тайма, а на 34-й минуте хозяева уже и сравняли счёт – это Ди Марко замкнул подачу Фараоне в центр штрафной. Через четыре минуты Лазович мог вывести веронцев вперёд, но его выстрел с близкой дистанции парировал Мерет.

В целом, инициативу явно перехватила команда Ивана Юрича, что вылилось в гол в середине второго тайма – Барак получил пас от Дзакканьи на левый угол вратарской и пробил в дальний угол. 2:1! После этого команды разменялись несколькими интересными моментами, но Верона оставалась значительно активнее. В конце концов, на 79-й минуте неаполитанцев добили: Ди Кармине завершил контратаку 2-в-2 ударом с правого края штрафной, Мерет парировал, но Лазович поймал отскок и подал на дальнюю штангу под замыкание Дзакканьи – 3:1. Это был конец. Верона празднует победу.

В параллельной встрече всё было не так весело. Дженоа в родных стенах принимал Кальяри, который не знал побед в 10 матчах Серии А подряд. Хозяева открыли счёт уже на 10-й минуте в красивой атаке с завершающим ударом Дестро – 1:0. Островитяне ответили рядом моментов: на 28-й минуте Жоао Педро пробивал из пределов штрафной в правый угол (сейв голкипера), на 32-й Дзаппа головой замыкал мимо правой штанги, а на 36-й Наинголлан выстрелил с линии штрафной мимо левой.

Дженоа перед перерывом огрызнулся ударом Шомуродува над перекладиной, а во втором тайме неплохо засушил игру. Ближе всего к голу гости были на 84-й минуте, когда Дзаппакоста стрелял низом – Перин парировал. В конце концов, сравнять счет Кальяри не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Дженоа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ