В рамках недільної програми 19-го туру італійської Серії А провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 19-й тур

Верона – Наполі – 3:1

Голи: Ді Марко, 34, Барак, 62, Дзакканьї, 79 – Лосано, 1

Дженоа – Кальярі – 1:0

Гол: Дестро, 10

Лаціо – Сассуоло – початок о 19:00

Парма – Сампдорія – початок о 21:45

Програму дня в Італії відкривав домашній поєдинок Верони проти Наполі. Підопічні Дженаро Гаттузо в разі перемоги піднялись би на третє місце, тож затягувати з голами гості не стали – вже на 9-й секунді Лосано отримав довгу передачу у штрафний та розстріляв дальній кут. 0:1! Це найшвидший гол Наполі в Серії А та третій за швидкістю гол в історії турніру взагалі (8 секунд, 55 мілісекунд). У складі партенопейців же останнім футболістом, якому вдалося забити на 1-й хвилині, був Кавані зразка 2011 року.

Леау побив рекорд швидкострільності в Європі – раніше лідерство тримала Іспанія, а в Німеччині двовладдя

Верона прийшла до тями ближче до середини першого тайму, а на 34-й хвилині господарі вже й зрівняли рахунок – це Ді Марко замкнув подачу Фараоні у центр штрафного. За чотири хвилини Лазовіч міг вивести веронців уперед, але його постріл з близької дистанції парирував Мерет.

Загалом, ініціативу явно перехопила команда Івана Юріча, що вилилось у гол в середині другого тайму – Барак отримав пас від Дзакканьї на лівий кут воротарського та пробив у дальній кут. 2:1! Після цього команди розмінялись кількома цікавими моментами, але Верона залишалася значно активнішою. Зрештою, на 79-й хвилині неаполітанців добили: Ді Карміне завершив контратаку 2-в-2 ударом з правого краю штрафного, Мерет парирував, але Лазовіч спіймав відскок та подав на дальню стійку під замикання Дзакканьї – 3:1. Це був кінець. Верона святкує перемогу.

У паралельній зустрічі все було не так весело. Дженоа у рідних стінах приймав Кальярі, який не знав перемог у 10 матчах Серії А поспіль. Господарі відкрили рахунок вже на 10-й хвилині у красивій атаці із завершальним ударом Дестро – 1:0. Острів'яни відповіли низкою моментів: на 28-й хвилині Жоао Педро пробивав з меж штрафного в правий кут (сейв голкіпера), на 32-й Дзаппа головою замикав повз праву стійку, а на 36-й Наінголлан вистрілив з лінії карного майданчика повз ліву.

Дженоа перед перервою огризнувся ударом Шомуродува над поперечиною, а в другому таймі непогано засушив гру. Найближчими до голу гості були аж на 84-й хвилині, коли Дзаппакоста стріляв низом – Перін парирував. Зрештою, зрівняти рахунок Кальярі не вдалося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Дженоа.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ