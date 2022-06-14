Новым главным тренером "мастифов" стал 46-летний Габриэле Чоффи, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Коваленко, дублер Роналду та вчорашні лідери італійських грандів – символічна збірна провалів сезону Серії А

Предыдущим клубом Чоффи был Удинезе, где он по ходу сезона сменил Луку Готти. "Маленькие зебры" улучшили результаты и спокойно финишировали в середине таблицы Серии А (12-е место). Верона набрала на 6 очков больше и завершила сезон девятой.

Напомним, в межсезонье "мастифы" простились не только с тренером Тудором, но и со спортивным директором Тони Д'Амико.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо