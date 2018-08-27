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Вернидуб: Второй гол на совести вратаря

26 августа 23:33 34 Читати українською
Вернидуб: Второй гол на совести вратаря
Юрий Вернидуб / Фото ФК Заря

Главный тренер Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от Десны в 6 туре УПЛ.

"Я еще на пресс-конференции после Лейпцига сказал, что будет ротация. Мы ее сделали. Поставил шесть человек, играющих меньше. Где-то это сыграло роль. Где-то гол, который пропустили в первом тайме.

Не могу сказать, что мы где-то проиграли в эпизодах, но они свои мячи забили. Старенький забил хороший гол. А второй... контратака и гол на совести вратаря. Не надо выходить. Стой в воротах. Но что делать? Это жизнь.

Десна на выезде победила Зарю

Был хороший контроль с нашей стороны. Мы владели мячом, но завершающих ударов было мало. Это будет уроком на будущее. Сейчас нужно восстановиться и провести в четверг важную игру. Лейпциг тоже уступил в Бундеслиге и будет злой. Нелегкая будет игра.

Заря – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

Новый нападающий? Он только приехал и еще не заявлен. Приехал вчера, тренировался с нами. Сегодня тренировался с теми, кто не принимал в игре участия. Молодой колумбийский нападающий. Игрок Спортинга, которого мы взяли в аренду на год", – передает слова Вернидуба официальный сайт Зари.

Украина6 тур

Заря - Десна: Воскресенье 26 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 2
Десна
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