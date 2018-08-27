Вернидуб: Второй гол на совести вратаря

Главный тренер Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от Десны в 6 туре УПЛ.

"Я еще на пресс-конференции после Лейпцига сказал, что будет ротация. Мы ее сделали. Поставил шесть человек, играющих меньше. Где-то это сыграло роль. Где-то гол, который пропустили в первом тайме.

Не могу сказать, что мы где-то проиграли в эпизодах, но они свои мячи забили. Старенький забил хороший гол. А второй... контратака и гол на совести вратаря. Не надо выходить. Стой в воротах. Но что делать? Это жизнь.

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Был хороший контроль с нашей стороны. Мы владели мячом, но завершающих ударов было мало. Это будет уроком на будущее. Сейчас нужно восстановиться и провести в четверг важную игру. Лейпциг тоже уступил в Бундеслиге и будет злой. Нелегкая будет игра.

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Новый нападающий? Он только приехал и еще не заявлен. Приехал вчера, тренировался с нами. Сегодня тренировался с теми, кто не принимал в игре участия. Молодой колумбийский нападающий. Игрок Спортинга, которого мы взяли в аренду на год", – передает слова Вернидуба официальный сайт Зари.