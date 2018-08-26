Десна на выезде победила Зарю

В матче 6-го тура УПЛ черниговская Десна благодаря голам Старенького и Безбородько одержала уверенную победу над луганской Зарей.

Первый тайм Заря, по большому счету, провалила – особенно в обороне. Подопечные Юрия Вернидуба, несмотря на его громкие подсказки, проигрывали большинство подборов и предоставляли слишком много пространства перед собственной штрафной. На 11-й минуте это завершилось взятием ворот Махарадзе – это Сергей Старенький бешеным выстрелом застал врасплох голкипера Зари. На 18-й он же получил скидку и мощно пробил с метров 14-ти над перекладиной, а на 27-й "черно-белые" едва не пропустили со штрафного – мяч пролетел рядом со штангой.

Луганчане проснулись только в конце тайма. На 36-й минуте Богдан Леднев пробил с дальней дистанции в ближний угол, однако мяч разминулся со штангой в ​​считанных сантиметрах. На 42-й же луганчане были близки к тому, чтобы заработать пенальти: после подачи с углового Братков остановил мяч рукой, однако арбитр или не увидел этого, или решил, что мяч просто попал в нее. В любом случае, пенальти хозяева не получили, а первый тайм они завершили без ударов в створ.

На второй тайм Юрий Вернидуб выпустил капитана Караваева – и Заря заиграла активнее. Так, на 53-й минуте Кабаев нанёс классный обводной удар из-за пределов штрафной, однако чуть-чуть не попал. Впрочем, Десна также не утратила в остроте: уже через несколько минут после удара Кабаева Филиппов прорвался по правому флангу, ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот – для замыкания передачи в ворота футболистам Десны не хватило буквально полсекунды. Вернидуб в ответ выпустил Харатина и Арвеладзе – и последний на 70-й минуте едва не сравнял счет, пробив после углового в противоход голкиперу. Десну спас защитник, который стоял на штанге и выбил мяч, но уже через три минуты черниговцы фактически закрыли игру. Мостовой классным разрезным пасом вывел Безбородко один на один с Махарадзе, а тот, обыграв его на рывке, забил в пустые ворота – 0:2.

Заря так и не смогла отыграться, поэтому финальный свисток зафиксировал уверенную победу Десны. "Северяне" набрали семь очков и поднялись на шестое место, вплотную приблизившись к Заре. Луганская команда имеет в активе восемь очков и остается на пятой позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Украины 2018/2019, 6-й тур

Заря – Десна – 0:2

Голы: Старенький, 11, Безбородько, 73