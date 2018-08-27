Вернидуб: Другий гол на совісті воротаря

Головний тренер Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Десни у 6 турі УПЛ.

"Я ще на прес-конференції після Лейпцига сказав, що буде ротація. Ми її зробили. Поставив шість чоловік тих, хто грає менше. Десь це зіграло роль. Десь гол, який пропустили в першому таймі.

Не можу сказати, що ми десь програли в епізодах, але вони свої м'ячі забили. Старенький забив хороший гол. А другий... контратака і гол на совісті воротаря. Не треба виходити. Стій в воротах. Але що зробиш? Це життя.

Десна на виїзді перемогла Зорю

Був хороший контроль з нашого боку. Ми володіли м'ячем, але завершальних ударів було мало. Це буде уроком на майбутнє. Зараз потрібно відновитися і провести в четвер важливу гру. Лейпциг теж поступився в Бундеслізі і буде злий. Нелегка буде гра.

Зоря – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Новий нападник? Він тільки приїхав і ще не заявлений. Приїхав вчора, тренувався з нами. Сьогодні тренувався з тими, хто не брав у грі участі. Молодий колумбійський нападник. Гравець Спортинга, якого ми взяли в оренду на рік", – передає слова Вернидуба офіційний сайт Зорі.