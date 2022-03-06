"В клубе пока не знают, что я вступил в ряды ВСУ. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили общую мобилизацию.

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Рано или поздно руководство Шерифа все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Сегодня планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили о ситуации, которая сложилась. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же, что происходит в Украине. Он ведь грузин, в 2008 году Россия начала войну против его страны. Поэтому он как никто другой меня не понимает.

Руководство Шерифа предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье", – признался Вернидуб в комментарии Footboom.

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