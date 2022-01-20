Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о своей бурной жизни и о том, что побудило его завершить с гуляньями.

"Где-то в 43 остановился с гуляниями, чего греха таить. Где-то мог в казино заехать, потом оно все – вжух, как с женой начали... Когда она сказала, что будем разводиться, на мне это больше всего сработало.

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Самый большой проигрыш в казино? Тысяч 5, наверное, за ночь. Сейчас, слава Богу, вообще никак к этому не отношусь. Есть семья. Лучше потрачу деньги на внуков, детей, брата, сестру. Есть на что.

Есть человек, который меня остановил, дети очень повлияли. Они были противниками развода, и я сказал, что все будет хорошо. И все изменилось", – заявил Вернидуб в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ .

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